Сотрудник может сменить зарплатный банк без согласия работодателя

Работодатель не может обязать сотрудника получать зарплату только через банк зарплатного проекта. Для смены банка достаточно письменно передать новые реквизиты не позднее чем за 15 календарных дней до выплаты.

Сотрудник вправе в любой момент выбрать другой банк для получения зарплаты, даже если конкретные реквизиты изначально указали в трудовом договоре. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

Для смены банка нужно письменно уведомить работодателя о новых реквизитах не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. Отказать из-за дополнительных расходов или технических сложностей компания не может.

Закрепить единый зарплатный банк для всех сотрудников в коллективном договоре в обход этого права также нельзя. По словам Чикуновой, такие условия не должны ограничивать возможность работника самостоятельно выбрать банк.

Если сотрудник вовремя передал новые реквизиты, но компания отправила зарплату на старый счет, последствия зависят от того, дошли ли деньги.

Если старый счет уже закрыт и перевод вернулся работодателю, зарплата фактически не выплачена. Компания должна перечислить ее повторно и выплатить проценты за каждый день просрочки.

Если старый счет продолжает работать и деньги поступили сотруднику, повторно требовать зарплату нельзя. Однако работодателя, который проигнорировал своевременно переданные новые реквизиты, по словам юриста, могут привлечь к административной ответственности.