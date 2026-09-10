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Иностранные работники
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Законопроект о целевом наборе мигрантов согласовывают в правительстве

Новая система изменит порядок найма иностранных работников. Переход планируют провести в три этапа продолжительностью по два года каждый.

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Законопроект о целевом организованном наборе иностранцев для трудоустройства проходит согласование в правительстве, сообщил первый замглавы МВД, начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть. Документ предусматривает постепенное изменение действующей модели найма.

Сейчас иностранцы самостоятельно приезжают в Россию и ищут работодателя уже после въезда. При организованном наборе компания должна будет обращаться в Миграционную службу, а оператор — подбирать работников по квалификации и численности.

«Он подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации, количеству, привозит самостоятельно сюда, они проходят все административные процедуры по легализации и передаются работодателю», — пояснил Кикоть на встрече с Путиным.

Крупных и средних работодателей планируют обязать предоставлять мигрантам специализированное жилье и организовывать трансфер по маршруту дом — работа — дом. После окончания трудового договора оператор должен будет вернуть иностранного работника на родину.

Автор
Игорь Вахромов
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