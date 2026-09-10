Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Автоматизация учета
Читать 1 мин

Бухгалтер как предохранитель: почему искусственный интеллект все еще не может вести учет. Выпуск № 121 подкаста «Налоговое утро»

Несмотря на быстрое развитие нейросетей, пока что они не могут полноценно работать без участия человека.

349 просмотров31 открытие

В 2025 году американские исследователи дали нейросетям данные реальной SaaS-компании и предложили вести ее учет целый год. Первые месяцы модели справлялись уверенно, но затем начали допускать каскадные ошибки — переносить неточности из периода в период и терять важный контекст ради формально правильного результата.

Этот эксперимент отлично иллюстрирует недавний случай в российской практике: когда ChatGPT предложил директору сэкономить миллионы на НДС, он перепутал тип организации. Искусственный интеллект стремится продолжить диалог и выдать ответ любой ценой, а опытный бухгалтер понимает, где нужно остановиться и перепроверить данные.

Топ выпусков:

Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка