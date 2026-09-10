Бухгалтер как предохранитель: почему искусственный интеллект все еще не может вести учет. Выпуск № 121 подкаста «Налоговое утро»

Несмотря на быстрое развитие нейросетей, пока что они не могут полноценно работать без участия человека.

В 2025 году американские исследователи дали нейросетям данные реальной SaaS-компании и предложили вести ее учет целый год. Первые месяцы модели справлялись уверенно, но затем начали допускать каскадные ошибки — переносить неточности из периода в период и терять важный контекст ради формально правильного результата.

Этот эксперимент отлично иллюстрирует недавний случай в российской практике: когда ChatGPT предложил директору сэкономить миллионы на НДС, он перепутал тип организации. Искусственный интеллект стремится продолжить диалог и выдать ответ любой ценой, а опытный бухгалтер понимает, где нужно остановиться и перепроверить данные.

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