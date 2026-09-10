Разберитесь в ВЭД за 3 дня: бесплатный курс для бухгалтеров и начинающих специалистов
ВЭД кажется сложной темой, пока не понимаешь, с чего начать.
Внешнеторговые контракты, импорт, расчеты с иностранными контрагентами, налоговые риски и работа с Китаем требуют знаний, которых обычно нет в стандартной бухгалтерской практике.
При этом специалисты, которые разбираются в более сложных направлениях учета, получают возможность расширить свою экспертизу и работать с новыми задачами.
На бесплатном курсе «Старт в ВЭД: первый шаг к экспертности» вы разберетесь:
в правовой базе ВЭД;
в ключевых условиях внешнеторгового контракта;
в учете импортных операций;
в отражении импорта в 1С: Бухгалтерия 8.3;
в основных налоговых рисках;
в особенностях работы с китайскими контрагентами.
Обучение проходит онлайн, доступ дается на 3 дня, а пользоваться материалами можно 24 часа в сутки.
В конце курса вас ждет интерактивный тренажер по учету импорта, итоговое тестирование и приятный бонус.
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