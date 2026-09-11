Порог цены закупок у МСП и НКО повысят до 30 млн рублей

С 1 октября 2026 заказчики смогут проводить закупки исключительно среди малого бизнеса и социально ориентированных НКО при начальной цене контракта до 30 млн рублей. Сейчас лимит составляет 20 млн рублей.

Порог начальной цены контрактов для закупок только у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО увеличится с 20 до 30 млн рублей, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Закон вступит в силу 1 октября 2026 года.

Повышение лимита позволит небольшим строительным и ИТ-компаниям претендовать на более крупные государственные заказы.

«Поставщики экономят на административных расходах и сокращают период неопределенности: решение принимается оперативно, без долгих конкурсных ожиданий», — отметил Игорь Игошин.

Кроме того, до конца 2027 года заказчики вправе проводить упрощенный запрос котировок для контрактов стоимостью до 20 млн рублей. Это должно ускорить доведение бюджетных средств до исполнителей.