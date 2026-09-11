Доходы до 50 тыс. могут освободить от НДФЛ

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

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