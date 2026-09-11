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НДФЛ
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Доходы до 50 тыс. могут освободить от НДФЛ

Законопроект направлен в правительство на отзыв.

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Депутат Леонид Слуцкий предложил оставлять больше денег на жизнь людям, которым зарплаты едва хватает на продукты, коммуналку и лекарства.

Законопроект об освобождении от НДФЛ дохода до 50 тысяч рублей в месяц включительно направили в кабмин, написал он в своем ТГ-канале.

Предусмотрено условие – если у человека нет других доходов, облагаемых НДФЛ.

Мера позволит более чем 10 миллионам россиян, живущих за чертой бедности, оставлять себе больше заработанного и тратить эти деньги на повседневные нужды, добавил Слуцкий.

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