Кабмин изменил условия отбора грантовых особо значимых ИТ-проектов

ИТ-решения на базе российских технологий искусственного интеллекта смогут претендовать на грант до 80% стоимости проекта, сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Оператором программы выступает Российский фонд развития информационных технологий.

Условия изменили в рамках новой волны отбора особо значимых проектов. Компании смогут получить финансирование в размере от 50% до 80% затрат на реализацию проекта. Размер гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей на срок до четырех лет. Ранее господдержка не превышала 50% стоимости проекта.

«Сделали акцент на приоритетной поддержке проектов с искусственным интеллектом. Это связано с необходимостью масштабного внедрения технологии ИИ в различные сферы, поскольку она позволяет кратно увеличить производительность и эффективность процессов», — пояснил Григоренко.

При оценке проектов учтут прогнозируемый рост эффективности и возможности тиражирования решения. Чем больше таких параметров заявит проект, тем выше будут его баллы. Доля государственного софинансирования особо значимых проектов также увеличится для предприятий ОПК.