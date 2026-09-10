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Экономика России
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Мантуров поручил сократить сроки восстановления НПЗ

Профильные министерства и регионы должны усилить защиту перерабатывающих мощностей и обеспечить заводы ресурсами для ремонта.

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Сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов необходимо сократить, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании правительственной подкомиссии.

Участники совещания обсудили устойчивость топливного рынка и защиту объектов топливно-энергетического комплекса.

«Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ», — сказал Мантуров.

Профильные ведомства и региональные власти должны содействовать созданию объектовой защиты и восстановлению пострадавших заводов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что от надежности переработки и поставок топлива зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз и ЖКХ.

Правительству также предстоит завершить создание системы цифрового мониторинга топливного баланса. Она должна показывать реальную потребность регионов в топливе и позволять оперативно перераспределять объемы.

Автор
Игорь Вахромов
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