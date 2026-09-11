Россияне назвали желаемый МРОТ

Москвичи согласны на 64 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга считают приемлемым МРОТ в 60 тысяч.

Желаемый размер МРОТ в Москве составил 64 тысячи рублей в месяц.

Такие результаты показал опрос SuperJob.

Самые низкие ожидания среди крупных городов зафиксированы в Кирове — 50,4 тысячи рублей.

Во Владивостоке и Екатеринбурге желаемый минимум составил 56,6 тысячи рублей. В Омске респонденты назвали 56,4 тысячи рублей, а в Новосибирске — 55,4 тысячи. За семь месяцев показатели выросли на 2%, 4%, 4,3% и 5,1% соответственно.

Самый высокий рост ожиданий отмечен в Астрахани — на 6,4%, до 53,6 тысячи рублей. В Самаре желаемый МРОТ увеличился на 4,6%, до 54,8 тысячи, в Ростове-на-Дону — на 3,6%, до 55 тысяч рублей.

К городам с наиболее умеренными запросами также относятся Волгоград и Ижевск — 50,6 тысячи и 50,9 тысячи рублей соответственно. Фактический МРОТ в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.