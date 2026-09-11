⚡ Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Регулятор отметил усиление текущего ценового давления и повышение проинфляционных рисков. Годовая инфляция в 2026 году ожидается на уровне 6–7%.

Ключевая ставка сохранена на уровне 14% годовых, решил совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, а также внутренних и внешних рисков.

В июле текущий рост цен с сезонной корректировкой ускорился до 11,6% в пересчете на год против 5,3% в среднем во втором квартале. Устойчивый рост цен ЦБ оценивает в 5–6%, а годовую инфляцию на 7 сентября — в 6,3%. В базовом сценарии инфляция вернется к 4% в 2027 году.

Экономика в третьем квартале растет умеренными темпами. Потребительский спрос замедляется, но остается повышенным, а инвестиционная активность восстанавливается. Кредитная активность увеличилась прежде всего в корпоративном сегменте, тогда как портфель розничных кредитов рос умеренно.

Банк России допускает более жесткую денежно-кредитную политику, если новые бюджетные проектировки будут предусматривать более высокий структурный первичный дефицит. Резюме обсуждения ставки опубликуют 23 сентября.

Следующее заседание совета директоров пройдет 23 октября 2026 года.