Эксперты рассчитали стоимость труда матери

Расчет сделан для семьи с одним ребенком дошкольного или младшего школьного возраста. Общая нагрузка превышает девять часов в день.

Рыночная стоимость домашнего труда матери в Москве составила 59 425 рублей в неделю, или около 237,7 тыс. рублей в месяц, подсчитал финансовый маркетплейс «Сравни». В исследовании учитывались средние расценки на услуги няни, повара, водителя, клинера и репетитора.

Суммарная нагрузка матери в семье с одним ребенком достигает 65,5 часа в неделю. Больше всего времени занимает присмотр за ребенком, гигиена и соблюдение режима дня — 27,5 часа. Приготовление еды требует 12 часов, транспортная логистика — 10 часов, уборка детской зоны — 8,5 часа, обучение и развитие — 7,5 часа.

В Санкт-Петербурге такой объем услуг оценили в 50 175 рублей в неделю, или 200,7 тыс. рублей в месяц. В Екатеринбурге сумма составила 156,2 тыс. рублей в месяц, в Казани — 154,7 тыс., в Новосибирске — 141,6 тыс. рублей.

Расчет основан на средних рыночных предложениях сервисов услуг. Также учитывалось, что оклад няни с проживанием при стандартном графике начинается от 80 тыс. рублей в Москве и от 50 тыс. рублей в регионах.