Письмо ФНС: налоги при продаже через маркетплейс считают с цены после скидки
Продавцы учитывают доход исходя из фактической стоимости товара для покупателя. Начисленные площадкой баллы не признаются выручкой продавца.
При продаже товара через электронную площадку продавец рассчитывает НДС, налог на прибыль или налог при УСН со стоимости после скидки, разъяснила ФНС в письме от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@.
Такой порядок действует, если продавец поручил агенту установить скидку от его имени и за его счет.
Правило применяется и к скидке, за которую продавцу начисляют условные единицы или баллы. Их последующее использование для снижения стоимости услуг площадки ФНС рассматривает как внутренний механизм расчета агентского вознаграждения. Поэтому баллы не считаются выручкой продавца или иным поступлением в натуральной форме.
Соответственно, площадка в целях определения доходов по налогу на прибыль и в целях НДС учитывает стоимость реализации услуг, сформированную после применения скидки на свои услуги (эквивалентной количеству баллов), то есть итоговую сумму вознаграждения, рассчитанную по установленному договором алгоритму.
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