В пенсионный стаж предложили включать все три года ухода за ребенком

Сейчас в страховой стаж засчитывают период ухода за ребенком только до достижения им 1,5 года. Инициатива позволит учитывать еще полтора года.

Период ухода за ребенком до трех лет предложили полностью включать в страховой стаж. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«У нее образуется пробел в стаже в полтора года. Эту проблему давно надо решать», — заявил Сергей Миронов.

По его словам, женщины, которые остаются с детьми до трех лет, теряют не только зарплату, но и часть будущей пенсии.

Для получения страховой пенсии необходимо не менее 15 лет страхового стажа, а также достижение установленного возраста и наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. Помимо периодов работы с уплатой страховых взносов, в стаж включают социально значимые периоды, в том числе уход за ребенком до 1,5 года.