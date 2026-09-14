Сенатор призвал регионы снизить ставки УСН для IT-компаний

Налоговые льготы должны быть адресными и учитывать особенности субъектов. Снижение нагрузки поможет небольшим компаниям вкладывать средства в продукты, персонал и расширение бизнеса.

Практику региональных налоговых льгот для IT-компаний на УСН предложил расширить зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин.

Он призвал дополнительно проработать вопрос расширения практики региональных налоговых льгот для IT-компаний, работающих на упрощенке.

«К примеру, речь может идти о применении пониженных ставок по УСН и других доступных регионам налоговых преференций с учетом особенностей конкретного субъекта», — подчеркнул Шейкин.

По его словам, регионам следует учитывать собственную специфику при определении условий поддержки.

Снижение налоговой нагрузки даст небольшим и растущим IT-компаниям больше возможностей направлять деньги на разработку продуктов, наем специалистов и масштабирование. Для субъектов РФ такие льготы также могут стать инструментом конкуренции за технологический бизнес и квалифицированные кадры.