Налоговый мониторинг и черные списки стимулируют работодателей легализовать сотрудников — сенатор

Компании с неоформленными работниками могут попасть в черные списки и привлечь внимание налоговой инспекции. Одновременно власти намерены развивать правовое регулирование новых форм занятости.

Налоговый мониторинг и включение нарушителей в черные списки помогают выводить сотрудников из теневой занятости, заявила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. Эти меры могут дополнять штрафы для работодателей.

«Налоговая инспекция оценивает доходность, количество сотрудников и видит, где есть какие-то схемы неправильные», — пояснила сенатор.

Она также считает необходимым своевременно регулировать рынок труда, чтобы создавать стимулы и для компаний, и для соискателей.

Отдельного регулирования требуют самозанятость и работа через цифровые платформы. Налог на профдоход платят более 15 млн человек. По словам Дягилевой, принятый закон о платформенной экономике должен сформировать правовое поле для таких трудовых отношений.

Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году. При целевом показателе 775 тыс. работников за 2025 год межведомственные комиссии вывели из тени около 1 млн человек. Показатели эффективности для комиссий устанавливают отдельно по каждому региону.