Роструд разрешил компаниям включать риски атаки БПЛА в карты профрисков

Онлайнинспекция дала рекомендации по ситуации: в местности, где расположено предприятие, ежедневно приходит оповещение о беспилотной опасности.

Нужно ли переделывать карты профрисков и добавлять туда риск повреждения здоровья работников из-за падения (повреждения) БПЛА – спросил пользователь.

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью работника в результате воздействия на него вредного или опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья (ст. 209 ТК).

«Полагаем, что объектом оценки профессиональных рисков будут условия труда работника, насколько они безопасны для жизни и здоровья работника. В связи с чем, по нашему мнению, работодатель вправе учитывать указанный в вопросе риск», — ответил Роструд.

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодатель должен проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.