С 1 октября 2026 маркетплейсы перестанут быть просто витринами: эксперт объяснил, кого накажут за контрафакт

Проверка карточки товара в ГИС не снимает с продавца ответственность за подделки и брак.

Эксперт разъяснил, на ком лежит ответственность за контрафакт или брак, если карточка прошла проверку в ГИС, но покупателю все равно приедет подделка.

«Сам факт прохождения проверки не означает, что государство становится продавцом или гарантом качества каждого товара. Ответственность зависит от конкретной ситуации», — пояснил директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

Если продавец реализовал контрафакт или нарушил требования к товару — ответственность остается на продавце.

Если платформа нарушила собственные обязанности по проверке или размещению информации — возможны вопросы к оператору платформы.

ГИС подтверждает наличие сведений на момент проверки, но не заменяет контроль всей цепочки поставки, уточнил эксперт.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы начнут переводить от роли цифровой витрины к роли инфраструктуры рынка. Государство начинает регулировать не только товары и документы, но и правила работы самих платформ, добавил он.

Платформы станут не просто посредниками между продавцом и покупателем, а инфраструктурой рынка. Поэтому государство постепенно регулирует:

порядок допуска участников;

прозрачность условий работы платформ;

правила изменения условий работы;

обмен данными;

механизмы защиты участников платформы.

Если такое регулирование превратится только в увеличение административной нагрузки, оно может снизить доступ малого бизнеса к цифровым каналам продаж.