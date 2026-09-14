Минтруд уточнил правила заполнения отчета по квоте на прием инвалидов

С 1 сентября 2026 года работодатели должны по-новому рассчитывать выполнение квоты для приема инвалидов. Работников из пунктов 11 и 12 формы нельзя одновременно включать в пункт 10.

Работников с инвалидностью I группы и участников СВО с инвалидностью нужно учитывать отдельно, разъяснил Минтруд в письме от 24.08.2026 № 16-5/В-1744.

Ведомство уточнило порядок заполнения новой формы № 7 «Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов».

В пункте 10 следует отражать численность инвалидов, трудоустроенных по трудовому договору непосредственно в организацию, ее филиал, представительство или другое обособленное подразделение, а также к ИП.

Из этого показателя нужно исключить работников, сведения о которых внесены в пункты 11 (инвалиды первой группы) и 12 (ветераны боевых действий, имеющие инвалидность, и принимавшие участие в СВО).

При расчете показателя «Выполнение квоты» в пункте 14 численность таких работников учитывается с повышающим коэффициентом 2.

Новая редакция формы № 7 утверждена приказом Минтруда от 12.05.2026 № 204н и применяется с 1 сентября 2026 года.