Письмо Минфина: фактическое выполнение функций оператора ТКО не дает права на льготу по НДС
Перевозчик ТКО без статуса регионального оператора не получит освобождение от НДС.
Услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов не подпадают под освобождение от НДС, если их оказывает организация без статуса регионального оператора. Такой вывод Минфин сделал в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76653.
Подп. 36 п. 2 ст. 149 НК освобождает от НДС реализацию услуг по обращению с ТКО, которые оказывает региональный оператор. Льгота также действует для налогоплательщика — юридического лица, лишенного статуса регионального оператора, но продолжающего выполнять его функции.
Таким образом, организация, которая перевозит ТКО, но не относится ни к одной из этих категорий, не может применять указанное освобождение от НДС, уточнило ведомство.
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