Когда сдавать декларацию при переходе с УСН на АУСН, чтобы не попасть на штрафы
ФНС напомнила сроки сдачи декларации по УСН при переходе на автоУСН посреди года.
При переходе с УСН на АУСН в течение календарного года нужно представить налоговую декларацию по УСН в общеустановленные сроки по итогам налогового периода (календарного года). Это предусмотрено положениями ст. 346.23 НК, напомнило региональное УФНС.
Сроки такие:
юрлица – не позднее 25 марта;
ИП – не позднее 25 апреля.
Про сроки сдачи декларации по УСН в разных ситуациях мы рассказывали тут.
Смена налогового режима проходит в уведомительном порядке. Организации и ИП должны направить в налоговую уведомление об отказе от применения УСН и переходе на автоУСН не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу, с которого планируется переход.
Сделать это можно только в электронном виде:
Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности и уплаты налогов – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, оценивать последствия решений, находить законные способы оптимизации, готовить рекомендации и документы, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС.
Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Записаться