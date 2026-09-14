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Декларация по УСН
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Когда сдавать декларацию при переходе с УСН на АУСН, чтобы не попасть на штрафы

ФНС напомнила сроки сдачи декларации по УСН при переходе на автоУСН посреди года.

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При переходе с УСН на АУСН в течение календарного года нужно представить налоговую декларацию по УСН в общеустановленные сроки по итогам налогового периода (календарного года). Это предусмотрено положениями ст. 346.23 НК, напомнило региональное УФНС.

Сроки такие:

  • юрлица – не позднее 25 марта;

  • ИП – не позднее 25 апреля.

Про сроки сдачи декларации по УСН в разных ситуациях мы рассказывали тут.

Смена налогового режима проходит в уведомительном порядке. Организации и ИП должны направить в налоговую уведомление об отказе от применения УСН и переходе на автоУСН не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу, с которого планируется переход.

Сделать это можно только в электронном виде:

  • через ЛК ИП или юрлица;

  • через уполномоченный банк.  

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