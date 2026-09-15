ЦБ предложил усилить защиту держателей облигаций

Минимальный капитал представителей владельцев облигаций предлагается увеличить с 10 тыс. до 10 млн рублей, следует из консультативного доклада Банка России «Институты коллективной защиты».

Регулятор также намерен исключать из реестра ПВО, которые не ведут деятельность два года подряд.

ЦБ предлагает расширить перечень выпусков, для которых участие ПВО обязательно, а расходы на их работу возложить на эмитентов. Представители должны будут подавать иски для защиты инвесторов без отдельного решения общего собрания владельцев облигаций. Эмитентов также хотят обязать подробно раскрывать и обосновывать условия реструктуризации долга.

Право заявлять требования от имени всех владельцев облигаций при банкротстве планируется закрепить только за ПВО. Ассоциация инвесторов АВО считает, что это ограничит возможности частных инвесторов самостоятельно оспаривать сделки и поддерживать привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

«На фондовом рынке автоматическая подача иска может быть губительна, особенно когда выпуск еще можно спасти», — отметил директор LCPIS Дмитрий Румянцев.

Большинство участников рынка поддержали основные положения доклада. Сейчас в реестре ЦБ состоят 54 ПВО, однако пять организаций обслуживают 85% выпусков облигаций, для которых определен представитель.