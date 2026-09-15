Работодатели не вправе штрафовать сотрудников за опоздания

ТК РФ не предусматривает штрафы как дисциплинарное взыскание. За опоздание работнику можно объявить замечание или выговор, а в предусмотренных законом случаях — уволить.

Удерживать деньги из зарплаты сотрудника за опоздание незаконно, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. Он напомнил, что ТК предусматривает только три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение.

Работодатель также не может произвольно уменьшить зарплату или лишить сотрудника премии. Депремирование допустимо, если премия относится к стимулирующим выплатам, а условия ее начисления и снижения закреплены в трудовом договоре, положении о премировании или коллективном договоре.

«Порядок и условия депремирования должны быть четко прописаны в локальных нормативных актах организации. Работник должен быть с ними ознакомлен под подпись», — пояснил Дмитрий Свищев.

При незаконном удержании сотрудник может запросить у работодателя письменное обоснование, обратиться в Государственную инспекцию труда или подать иск о взыскании денег. Также работник вправе потребовать компенсацию за задержку выплаты.