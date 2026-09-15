Налоговики объяснили, почему нельзя отправлять ответ на требование через обычное «Обращение»
УФНС напомнило способы отправки документов по требованию налоговой.
Ответ на запрос налоговой можно подать как на бумаге, так и в электронной форме, сообщает УФНС.
В ходе проведения налоговой проверки у плательщика могут запросить документы. Представить их можно несколькими способами.
Как отправить документы в электронном виде:
через ЛК налогоплательщика. Если требование направлено через личный кабинет, документы направляются там же. В разделе с входящими документами по требованию есть кнопка для ответа. К ответу можно прикрепить файлы с пояснениями и сканами;
по ТКС. В большинстве бухгалтерских программ ответ формируется непосредственно из карточки полученного требования. Кнопка «Ответить» позволят выбрать способ ответа:
формализованный (в структурированном виде);
неформализованный (с приложением файлов).
«Для упрощения идентификации документов, налогоплательщик формирует по каждому пункту требования отдельный файл и отправляет его через опцию “Ответ на требование” (а не через “Обращение в налоговый орган”), — уточнили налоговики.
Что именно и в какой срок следует представить – указано в требовании.
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