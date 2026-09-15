Налоговики объяснили, почему нельзя отправлять ответ на требование через обычное «Обращение»

Ответ на запрос налоговой можно подать как на бумаге, так и в электронной форме, сообщает УФНС.

В ходе проведения налоговой проверки у плательщика могут запросить документы. Представить их можно несколькими способами.

Как отправить документы в электронном виде:

через ЛК налогоплательщика . Если требование направлено через личный кабинет, документы направляются там же. В разделе с входящими документами по требованию есть кнопка для ответа. К ответу можно прикрепить файлы с пояснениями и сканами;

по ТКС . В большинстве бухгалтерских программ ответ формируется непосредственно из карточки полученного требования. Кнопка «Ответить» позволят выбрать способ ответа: формализованный (в структурированном виде); неформализованный (с приложением файлов).



«Для упрощения идентификации документов, налогоплательщик формирует по каждому пункту требования отдельный файл и отправляет его через опцию “Ответ на требование” (а не через “Обращение в налоговый орган”), — уточнили налоговики.

Что именно и в какой срок следует представить – указано в требовании.