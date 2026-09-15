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Налоговики уточнили порядок применения ККТ в транспорте

Перевозчики должны оформлять отдельный чек на каждого пассажира. Объединять всю дневную выручку в один чек нельзя.

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Перевозчики на регулируемых городских и междугородних маршрутах обязаны применять ККТ при расчетах с физлицами, разъяснила заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Республике Карелия Евгения Круглова.

Требование распространяется на оплату наличными, банковскими картами и через СБП.

Перевозчик может использовать портативную онлайн-кассу в автобусе, печатать чек и передавать сведения оператору фискальных данных. Второй вариант — выдать пассажиру бумажный билет с серией, номером, ИНН перевозчика и QR-кодом, а электронный чек сформировать в офисе в день расчета.

«Ключевым остается правило: "Один пассажир — один билет — один чек"», — подчеркнула Круглова.

Оформление всей дневной выручки одной суммой в офисе считается ошибкой. Один сводный чек за расчетный период допустим только при предварительной оплате по абонементам, проездным и корпоративным договорам.

При расчетах в салоне водитель или кондуктор должны выдавать бумажный документ каждому пассажиру, а не только по его требованию.

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Автор
Илья Андреев
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