Налоговики уточнили порядок применения ККТ в транспорте

Перевозчики должны оформлять отдельный чек на каждого пассажира. Объединять всю дневную выручку в один чек нельзя.

Перевозчики на регулируемых городских и междугородних маршрутах обязаны применять ККТ при расчетах с физлицами, разъяснила заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Республике Карелия Евгения Круглова.

Требование распространяется на оплату наличными, банковскими картами и через СБП.

Перевозчик может использовать портативную онлайн-кассу в автобусе, печатать чек и передавать сведения оператору фискальных данных. Второй вариант — выдать пассажиру бумажный билет с серией, номером, ИНН перевозчика и QR-кодом, а электронный чек сформировать в офисе в день расчета.

«Ключевым остается правило: "Один пассажир — один билет — один чек"», — подчеркнула Круглова.

Оформление всей дневной выручки одной суммой в офисе считается ошибкой. Один сводный чек за расчетный период допустим только при предварительной оплате по абонементам, проездным и корпоративным договорам.

При расчетах в салоне водитель или кондуктор должны выдавать бумажный документ каждому пассажиру, а не только по его требованию.