ИИ-сервисы к 2030 году должны использовать более 95% российских судей

К 2030 году искусственный интеллект сможет готовить 30–50% проектов процессуальных документов. При этом окончательные решения останутся за судьями.

Более 95% российских судей к 2030 году должны применять ИИ-сервисы, следует из концепции, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым. Ожидается, что технологии сократят сроки рассмотрения простых дел на треть, а число отмененных решений — на 15–30%.

ИИ планируют использовать для проверки подсудности и документов, классификации дел, автоматического протоколирования заседаний, анализа доказательств и поиска противоречий.

Система также сможет готовить резюме иска, излагать позиции сторон, формировать хронологию событий и сопоставлять проекты решений с правовыми позициями Верховного суда. Сейчас в российских судах тестируют четыре национальные модели ИИ.

«Если концепция будет реализована, она существенно упростит огромный объем рутинной работы аппарата судов, которую мы обычно не видим», — считает глава Центра практики правовых исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Кашанин.

При этом эксперт предупреждает о риске, что судьи начнут ориентироваться на предложенную ИИ модель, а не на обстоятельства конкретного дела.

Результаты работы ИИ должен обязательно проверять судья, а каждое взаимодействие с системой — фиксироваться.

Среди рисков в концепции названы галлюцинации нейросетей, снижение независимости судей и их профайлинг. Для защиты предлагаются изолированный контур судебных систем, запрет персонализированного анализа судей и преимущественное использование отечественных технологий.