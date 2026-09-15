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Интернет и технологии
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ИИ-сервисы к 2030 году должны использовать более 95% российских судей

К 2030 году искусственный интеллект сможет готовить 30–50% проектов процессуальных документов. При этом окончательные решения останутся за судьями.

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Более 95% российских судей к 2030 году должны применять ИИ-сервисы, следует из концепции, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым. Ожидается, что технологии сократят сроки рассмотрения простых дел на треть, а число отмененных решений — на 15–30%.

ИИ планируют использовать для проверки подсудности и документов, классификации дел, автоматического протоколирования заседаний, анализа доказательств и поиска противоречий.

Система также сможет готовить резюме иска, излагать позиции сторон, формировать хронологию событий и сопоставлять проекты решений с правовыми позициями Верховного суда. Сейчас в российских судах тестируют четыре национальные модели ИИ.

«Если концепция будет реализована, она существенно упростит огромный объем рутинной работы аппарата судов, которую мы обычно не видим», — считает глава Центра практики правовых исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Кашанин.

При этом эксперт предупреждает о риске, что судьи начнут ориентироваться на предложенную ИИ модель, а не на обстоятельства конкретного дела.

Результаты работы ИИ должен обязательно проверять судья, а каждое взаимодействие с системой — фиксироваться.

Среди рисков в концепции названы галлюцинации нейросетей, снижение независимости судей и их профайлинг. Для защиты предлагаются изолированный контур судебных систем, запрет персонализированного анализа судей и преимущественное использование отечественных технологий.

Автор
Илья Андреев
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность гендиректора: почему в 2026 году суды перестали верить выписке из ЕГРЮЛ

Анализирую ключевые изменения в практике привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности в 2025–2026 годах. В основе статьи позиция Верховного Суда РФ — от документальной фиксации управленческих решений до контроля сроков исковой давности.

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Комментарии
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  • Маргарита Петрова
    Директор

    Звучит удобно, но пугает главное — модель может стать «ответом по умолчанию», и судьи начнут опираться на неё больше, чем на факты конкретного дела. Формальная фиксация действий в журнале не спасёт, если привыкнут просто брать предложенный вариант. Готовы ли мы менять принцип «решение по делу» на «решение по модели», и что это будет значить для обычных людей?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а почему обращение запрещают готовить с ИИ ?

    Значит.... сами вон чё.... а другим.... ничё?

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