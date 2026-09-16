Эксперт рассказал, чем может обернуться уточненка после налоговой проверки

Исправить ошибку в декларации можно и после завершения налоговой проверки. Однако в некоторых случаях уточненка может создать основания для повторной выездной проверки.

Если компания самостоятельно обнаружила ошибку, которая привела к занижению налога, она обязана подать уточненную декларацию. Если после исправления сумма налога уменьшается, подача уточненки — право налогоплательщика. Об этом «Клерку» рассказал юрист, партнер Адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Последствия зависят в том числе от стадии налогового контроля. Если уточненку подали во время камеральной проверки первоначальной декларации, эта проверка прекращается и начинается новая — уже по скорректированной отчетности.

После завершения выездной проверки подача уточненки не приводит автоматически к новой проверке. Однако повторную ВНП могут назначить, если после корректировки уменьшилась сумма налога, сбора или страховых взносов к уплате, увеличился НДС или акциз к возмещению либо вырос заявленный убыток.

При этом инспекция не может заново проверить весь период. Повторная проверка должна касаться измененных показателей, из-за которых снизились налоговые обязательства, увеличилась сумма к возмещению или убыток.

Такой подход подтверждает судебная практика. В январе 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа признал незаконной последующую проверку уточненной декларации, поскольку ее показатели ФНС уже исследовала в рамках первоначальной выездной проверки и учла при принятии решения.

Самостоятельное исправление ошибки также позволяет в некоторых случаях избежать штрафа. Для этого нужно соблюсти условия п. 4 ст. 81 НК, в частности подать уточненку до того, как компания узнала, что ФНС обнаружила нарушение или назначила выездную проверку по соответствующему налогу и периоду.

Кроме того, на момент подачи уточненки должно быть положительное сальдо ЕНС, которого достаточно для покрытия недостающей суммы налога и пеней. Отдельное правило действует после выездной проверки: если соответствующие ошибки инспекция не обнаружила, освобождение от ответственности возможно без требования о положительном сальдо ЕНС.

«Уточненная декларация — это не просто технический способ исправить цифры в отчетности. В зависимости от момента и содержания ее подачи она может повлиять на проведение камерального контроля, возможность освобождения от ответственности и в предусмотренных законом случаях создать основания для повторной выездной налоговой проверки», — отметил Лучников.

При этом уточненка не отменяет результаты уже завершенной проверки и не заменяет их обжалование. Если компания не согласна с решением ФНС, ей нужно оспаривать его в административном или судебном порядке.

После выездной проверки перед подачей уточненной декларации стоит отдельно оценить, не создадут ли внесенные изменения основания для повторного налогового контроля.