Эксперт рассказала, когда переписка сотрудников не поможет ФНС в споре

ФНС может запросить деловую переписку сотрудников, но инспекция должна связать требование с конкретным мероприятием налогового контроля. Слишком широкий и неконкретный запрос компания вправе оспорить.

Требование ФНС предоставить рабочую переписку должно позволять компании понять, какие сведения нужны инспекции и для какого мероприятия налогового контроля. Об этом «Клерку» рассказала эксперт Российского союза налогоплательщиков Лилия Князева.

Например, инспекция может запросить электронные письма или сообщения в мессенджерах по определенной сделке либо переписку с конкретным контрагентом. Такая информация может иметь значение для проверки. На необходимость конкретизировать требования обращала внимание и ФНС в письме от 23.12.2021 № СД-4-2/18103@.

Суды также допускают истребование деловой переписки. В частности, требования предоставить сообщения с конкретными контрагентами признавали законными. При этом сама переписка еще не доказывает налоговое нарушение. Инспекция должна оценивать ее вместе с другими доказательствами, а также учитывать, можно ли достоверно установить участников общения.

Так, в деле № А76-5856/2023 суд не счел переписку в мессенджере достаточным подтверждением выполнения работ, поскольку нельзя было достоверно установить участников общения и принадлежность телефонных номеров.

«Если требование сформулировано чрезмерно широко и из него невозможно понять, какая именно переписка нужна инспекции и в связи с каким мероприятием она запрашивается, налогоплательщик вправе его обжаловать», — отметила Князева.

Однако просто не отвечать на спорный запрос не стоит: за непредставление информации, которую ФНС законно истребовала, предусмотрена налоговая ответственность. Компании сначала стоит определить, относится ли запрошенная переписка к предмету налогового контроля, а при чрезмерно широком требовании — использовать установленный порядок его обжалования.