Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Старт потоков 15 сентября
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Интернет и технологии
Читать 1 мин

Рынок сверхзащищенного ПО хотят увеличить в 8 раз, но финансовая поддержка не предусмотрена

Российский рынок решений конструктивной безопасности планируют увеличить к 2030 году. Число разработчиков должно вырасти с пяти до 50

1 просмотр3 открытия

Объем рынка решений конструктивной безопасности хотят увеличить с 3 млрд рублей в 2026 году до 25 млрд рублей к 2030-му.

Это следует из дорожной карты «Сейфнет», с которой ознакомились «Известия». Документ утвердил президиум правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Дорожная карта предусматривает развитие криптографической защиты, доверенных аппаратных средств и отечественной электронной компонентной базы. Власти также планируют разработать стандарты и защищенные архитектуры, а затем опробовать методику на объектах критической инфраструктуры. Курировать направление должен Минпромторг.

Конструктивная безопасность предполагает, что защита от кибератак закладывается в программное обеспечение и оборудование на этапе проектирования.

«Исправить архитектуру системы на этапе разработки в 10–100 раз дешевле, чем устранять последствия кибератаки после ее внедрения», — отметил руководитель отдела развития бизнеса ПО Solar appScreener Владимир Высоцкий.

Российские разработки в этой сфере уже включают операционную систему KasperskyOS, тонкий клиент Kaspersky Thin Client и решения для промышленного интернета вещей. Принципы безопасной разработки также внедряют «Группа Астра» и «Аладдин».

При этом большинство продуктов пока находятся на стадии пилотов, а конкретных мер финансовой поддержки разработчиков дорожная карта не содержит.

Автор
Илья Андреев
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность гендиректора: почему в 2026 году суды перестали верить выписке из ЕГРЮЛ

Анализирую ключевые изменения в практике привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности в 2025–2026 годах. В основе статьи позиция Верховного Суда РФ — от документальной фиксации управленческих решений до контроля сроков исковой давности.

1.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка