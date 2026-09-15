Рынок сверхзащищенного ПО хотят увеличить в 8 раз, но финансовая поддержка не предусмотрена

Российский рынок решений конструктивной безопасности планируют увеличить к 2030 году. Число разработчиков должно вырасти с пяти до 50

Объем рынка решений конструктивной безопасности хотят увеличить с 3 млрд рублей в 2026 году до 25 млрд рублей к 2030-му.

Это следует из дорожной карты «Сейфнет», с которой ознакомились «Известия». Документ утвердил президиум правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Дорожная карта предусматривает развитие криптографической защиты, доверенных аппаратных средств и отечественной электронной компонентной базы. Власти также планируют разработать стандарты и защищенные архитектуры, а затем опробовать методику на объектах критической инфраструктуры. Курировать направление должен Минпромторг.

Конструктивная безопасность предполагает, что защита от кибератак закладывается в программное обеспечение и оборудование на этапе проектирования.

«Исправить архитектуру системы на этапе разработки в 10–100 раз дешевле, чем устранять последствия кибератаки после ее внедрения», — отметил руководитель отдела развития бизнеса ПО Solar appScreener Владимир Высоцкий.

Российские разработки в этой сфере уже включают операционную систему KasperskyOS, тонкий клиент Kaspersky Thin Client и решения для промышленного интернета вещей. Принципы безопасной разработки также внедряют «Группа Астра» и «Аладдин».

При этом большинство продуктов пока находятся на стадии пилотов, а конкретных мер финансовой поддержки разработчиков дорожная карта не содержит.