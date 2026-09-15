Маркетплейсы рассмотрят жалобы продавцов на алгоритмы за 15 дней

Селлеры смогут обжаловать решения алгоритмов, которые привели к финансовым убыткам. При отказе платформы спор можно будет перенести в суд.

С 1 октября 2026 года продавцы получат право обжаловать работу алгоритмов маркетплейсов, сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Новые правила предусмотрены законом «О платформенной экономике».

«Если партнер видит, что алгоритм дал явно несправедливый результат — например, из-за непрозрачных или скрытых критериев — и это привело к реальным убыткам — снижение продаж и другое, — то он вправе обжаловать его», — пояснил Машаров.

Каждая платформа должна создать систему приема и рассмотрения жалоб. Ответ нужно предоставить не позднее 15 дней, а отказ продавец сможет оспорить в суде. Кроме того, маркетплейсы и агрегаторы обязаны объяснять партнерам принципы работы своих алгоритмов.

Закон распространяется на посреднические цифровые платформы из реестра Минэкономразвития. В него входят маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки, сайты объявлений и другие площадки.