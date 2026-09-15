Пособие по уходу за двумя детьми предложили увеличить до 200% зарплаты

Для ухода за одним ребенком выплату предлагают повысить до 100% заработка. Пособие также хотят платить до трехлетия ребенка.

Депутат Сергей Миронов предложил увеличить пособие по уходу за ребенком для работающих родителей с 40% до 100–200% заработка. Выплата должна достигать 100% зарплаты при уходе за одним ребенком и 200% — за двумя и более детьми.

«Минимальный размер пособия, в том числе для неработающих граждан, который сейчас составляет меньше 11 тыс. рублей в месяц, нужно повышать хотя бы до регионального прожиточного минимума, чтобы выплаты покрывали базовые расходы на малыша», — сказал Миронов.

Сейчас пособие выплачивают до достижения ребенком 1,5 лет. Оно составляет 40% среднего заработка родителя за предыдущие два года, но не менее 10,8 тыс. и не более 83 тыс. рублей в месяц. Выплата сохраняется при досрочном выходе на работу, однако отпуск с 1,5 до 3 лет не оплачивается.

ПМ на ребенка в 2026 году в среднем по России составляет 18 371 рубль. Регионы могут устанавливать собственное значение: например, в Москве оно равно 21 903 рубля.