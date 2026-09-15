Врач назвала признаки перегрузки у офисных работников

На перегрузку могут указывать скованность мышц, снижение подвижности и необъяснимая усталость. Причиной часто становится неправильно организованное рабочее место.

Онемение мышц, головная боль и боль в грудной клетке могут быть скрытыми признаками перегрузки опорно-двигательного аппарата, сообщила замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ, врач по лечебной физкультуре, доктор медицинских наук Инесса Якимович.

Офисным работникам также стоит обращать внимание на снижение гибкости, подвижности и работоспособности.

«На что необходимо обратить внимание офисному работнику и прислушаться к своему организму своевременно — появление чувства скованности и тяжести, мышцы "затекли", стали "ватными", особенно в шее, в области плечевого пояса и пояснице», — отметила врач.

Среди других признаков она назвала снижение концентрации, слабость, раздражительность, тревожность и нарушения сна.

Предпосылки для перегрузки создают:

длительная поза «нога на ногу»,

отсутствие опоры для грудного и поясничного отделов,

удержание телефона плечом,

однотипные повторяющиеся движения.

Риск также повышают чрезмерный наклон шеи и ее выдвижение вперед при работе с монитором.