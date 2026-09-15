Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Старт потоков 15 сентября
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Медицина
Читать 1 мин

Врач назвала признаки перегрузки у офисных работников

На перегрузку могут указывать скованность мышц, снижение подвижности и необъяснимая усталость. Причиной часто становится неправильно организованное рабочее место.

29 просмотров3 открытия

Онемение мышц, головная боль и боль в грудной клетке могут быть скрытыми признаками перегрузки опорно-двигательного аппарата, сообщила замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ, врач по лечебной физкультуре, доктор медицинских наук Инесса Якимович.

Офисным работникам также стоит обращать внимание на снижение гибкости, подвижности и работоспособности.

«На что необходимо обратить внимание офисному работнику и прислушаться к своему организму своевременно — появление чувства скованности и тяжести, мышцы "затекли", стали "ватными", особенно в шее, в области плечевого пояса и пояснице», — отметила врач.

Среди других признаков она назвала снижение концентрации, слабость, раздражительность, тревожность и нарушения сна.

Предпосылки для перегрузки создают:

  • длительная поза «нога на ногу»,

  • отсутствие опоры для грудного и поясничного отделов,

  • удержание телефона плечом,

  • однотипные повторяющиеся движения.

Риск также повышают чрезмерный наклон шеи и ее выдвижение вперед при работе с монитором.

Автор
Илья Андреев
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность гендиректора: почему в 2026 году суды перестали верить выписке из ЕГРЮЛ

Анализирую ключевые изменения в практике привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности в 2025–2026 годах. В основе статьи позиция Верховного Суда РФ — от документальной фиксации управленческих решений до контроля сроков исковой давности.

2.8K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка