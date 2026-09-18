Возврат денег на счет третьего лица может вызвать вопросы у ФНС и банка

Контрагент может попросить вернуть аванс или переплату на счет другой компании, ИП или физлица. Но без документов такой перевод создает налоговые риски и может привлечь внимание банка.

Вернуть аванс или переплату на счет, с которого первоначально деньги не поступали, можно. Для этого компания должна получить от контрагента письмо с новыми реквизитами или оформить дополнительное соглашение к договору. Об этом «Клерку» рассказал судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Георгий Балятин.

В письме стоит указать договор и платеж, к которым относится возврат, новые банковские реквизиты и просьбу перечислить деньги именно на них. Документ подписывает руководитель контрагента или другой уполномоченный представитель.

Особенно внимательно нужно действовать, если деньги просят перечислить не самому контрагенту, а третьему лицу. В таком случае в письме должна быть однозначная просьба направить возврат конкретной компании, ИП или физлицу.

«Необходимо проявить повышенную осмотрительность — проверить полномочия отправителя письма, связаться с контрагентом по другим каналам связи, известным ранее, и убедиться, что в письме есть не просто реквизиты другого лица, но и просьба перевести деньги третьему лицу», — пояснил Балятин.

Документы важны и для налогового учета. При изменении условий или расторжении договора продавец может принять к вычету НДС с возвращенного аванса. Для этого возврат должен быть связан с соответствующим договором и правильно оформлен.

Если компания перечислит деньги третьему лицу и не сможет документально подтвердить связь платежа с первоначальной сделкой, по словам юриста, возникает риск вопросов со стороны налоговой к экономическому основанию перевода.

Вопросы могут появиться и у банка. Возврат не на первоначальные реквизиты может потребовать дополнительного подтверждения операции. Банк вправе запросить договор, дополнительное соглашение и письмо контрагента с распоряжением о возврате.

Чтобы снизить риски, Балятин советует заранее прописывать в договоре, по каким каналам стороны сообщают о смене реквизитов, кто вправе направлять такие уведомления и как подтверждается перевод денег третьему лицу.