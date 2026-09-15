ЦБ планирует повысить лимит переводов между юрлицами через СБП до 30 млн рублей

Сейчас максимальная сумма одного перевода составляет 1 млн рублей. Лимит может вырасти в 30 раз.

Максимальную сумму перевода между юридическими лицами через Систему быстрых платежей планируют увеличить до 30 млн рублей.

Об этом сообщили в Банке России.

«Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждение с участниками рынка», — сказали представители регулятора.

Действующий лимит для таких операций составляет 1 млн рублей.