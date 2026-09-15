Нет в реестре МСП — теряет ли компания льготы? Верховный суд дал пояснение

Имеют ли компании или ИП право на пониженные тарифы страховых взносов при соответствии критериям МСП, но отсутствии в реестре? Налоговая может назначить доначисления, но это неправомерно.

Суть. УФНС посчитала, что ООО неправомерно применяло пониженные тарифы для МСП с июля по сентябрь 2023 года, поскольку в этот период ее не было в реестре МСП. ООО обратилось в Арбитражный суд Владимирской области, чтобы оспорить доначисление 5,27 млн рублей страховых взносов.

Чем все закончилось. Верховный суд определил: вопреки позиции налогового органа, отсутствие компании в реестре МСП само по себе не мешает получить имущественную поддержку.

Поскольку внесение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не носит правоустанавливающего характера, отсутствие в указанном реестре сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) не исключает возможность применения к нему пониженных тарифов страховых взносов в соответствии с положениями подпункта 17 пункта 1 и пункта 24 статьи 427 НК РФ.

— из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2026 № 301-ЭС25-12096 по делу № А11-11716/2024.

Этот кейс из судебной практики вошел в письмо ФНС от 24.08.2026 № КЧ-36-7/7251. В документе собраны позиции Конституционного и Верховного судов по некоторым налоговым вопросам.

Еще пять кейсов мы разобрали здесь: «КС и ВС разъяснили, как считать налоги: шесть позиций за II квартал 2026 года».

В разборе — следующие позиции: