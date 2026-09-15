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Интернет и технологии
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Чернышенко призвал россиян пользоваться отечественными ИИ: так они станут более конкурентоспособными

В зарубежных нейросетях аккаунты пользователей находятся «под прицелом».

Российские разработки в сфере искусственного интеллекта уже сопоставимы по параметрам с ведущими иностранными моделями, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, ИИ может многократно, а в некоторых областях — в тысячи раз повысить эффективность.

«Самое важное — развивать критическое мышление и относиться с пониманием, что эта технология дает, какие риски она создает. <…>

Конечно, нужно использовать наши модели.Чем больше мы будем использовать их в своей повседневной жизни, тем более конкурентоспособными они будут», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер также указал на риски зарубежных нейросетей. По его утверждению, аккаунты их пользователей находятся «под прицелом», тогда как для российских моделей это нехарактерно.

Автор
Илья Андреев
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