Чернышенко призвал россиян пользоваться отечественными ИИ: так они станут более конкурентоспособными

Российские разработки в сфере искусственного интеллекта уже сопоставимы по параметрам с ведущими иностранными моделями, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, ИИ может многократно, а в некоторых областях — в тысячи раз повысить эффективность.

«Самое важное — развивать критическое мышление и относиться с пониманием, что эта технология дает, какие риски она создает. <…> Конечно, нужно использовать наши модели.Чем больше мы будем использовать их в своей повседневной жизни, тем более конкурентоспособными они будут», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер также указал на риски зарубежных нейросетей. По его утверждению, аккаунты их пользователей находятся «под прицелом», тогда как для российских моделей это нехарактерно.