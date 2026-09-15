Чернышенко призвал россиян пользоваться отечественными ИИ: так они станут более конкурентоспособными
В зарубежных нейросетях аккаунты пользователей находятся «под прицелом».
Российские разработки в сфере искусственного интеллекта уже сопоставимы по параметрам с ведущими иностранными моделями, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По его словам, ИИ может многократно, а в некоторых областях — в тысячи раз повысить эффективность.
«Самое важное — развивать критическое мышление и относиться с пониманием, что эта технология дает, какие риски она создает. <…>
Конечно, нужно использовать наши модели.Чем больше мы будем использовать их в своей повседневной жизни, тем более конкурентоспособными они будут», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер также указал на риски зарубежных нейросетей. По его утверждению, аккаунты их пользователей находятся «под прицелом», тогда как для российских моделей это нехарактерно.
полностью согласна. вот мы пользуемся продукцией отеч. автомобилепрома столько десятилетий и благодаря этому он вон каким конкурентоспособным стал, невзирая на. а как иначе? потихоньку, десятилетия за десятилетием, взрастили же конкурентоспособный автопром. так и с ИИ будет, главное пользоваться отечественным. пока не стало поздно
когда-то мы только лишь ВАЗом и Масквитчом и пользовались!
но со временем они становились всё менее и менее конкуретоспособными!