Предприниматель посоветовал не брать кредит на открытие первого бизнеса

Заемные деньги лучше использовать для масштабирования уже работающей бизнес-модели, а не для проверки новой идеи. На запуск первого проекта предприниматель Виталий Коршунов кредит брать не советует.

Кредит на открытие первого бизнеса увеличивает риски предпринимателя, поскольку еще неизвестно, сможет ли новая модель приносить деньги. Об этом основатель бренда мотоэкипировки OSA и сети электросервисов TeslaTune Виталий Коршунов рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

По его мнению, заемное финансирование имеет смысл использовать, когда предприниматель уже проверил бизнес-модель и хочет увеличить обороты.

«Кредит можно брать только на то, что уже работает, чтобы нарастить обороты. На эксперименты — такое себе», — сказал Коршунов.

При выборе бизнес-модели предприниматель также предпочитает высокую маржинальность большому рынку. По его словам, более узкая ниша с высокой маржой позволяет сократить количество проблем при работе с покупателями.

Сам Коршунов запускал проекты с постепенной проверкой спроса. Например, будущий бизнес TeslaTune начинался с посредничества при оформлении автомобилей: с одной сделки предприниматель получал 12 тыс. рублей, а затем перешел к продаже, аренде и обслуживанию Tesla.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: