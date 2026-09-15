ЦБ раскрыл, насколько рост цен на бензин разгоняет инфляцию
Подорожание бензина и дизеля напрямую прибавило к инфляции около 0,7–0,8 процентного пункта. С учетом косвенного влияния топлива эффект может оказаться почти вдвое выше.
Прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию Банк России сейчас оценивает примерно в 0,7–0,8 п.п. Об этом директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган рассказал на форуме РБК «Капитал маркетс».
Для расчета регулятор учитывает долю бензина и дизеля в потребительской корзине и изменение их стоимости с начала года.
«Сейчас, если мы посчитаем, то это будет порядка 0,7–0,8 п.п.», — сказал Ганган.
При этом влияние подорожания топлива не ограничивается прямым ростом расходов автомобилистов. Более высокие цены на бензин и дизель увеличивают издержки бизнеса и могут переноситься в стоимость других товаров и услуг.
По итогам июльского заседания ЦБ оценивал совокупный дополнительный вклад ситуации на топливном рынке в годовую инфляцию по итогам 2026 года в 1,5 п.п. Эта оценка включает как прямой, так и косвенный и вторичный эффекты роста цен.
В октябре Банк России планирует пересмотреть расчеты и либо подтвердить оценку в 1,5 п.п., либо изменить ее.
ну не страшно, всего -то 0,8) это копейки! Ведь ни рост налогов (лимиты УСН, отмена патентов, НДС, налог на прибыль, пошлины, штрафы и пр и пр...), ни рост ЖКХ (в июле и предстоящее в октябре26), ни новые маркировки, ни утильсборы, ни тех.сборы, ни всякие споты, ни проблемы продавцов на маркетах никак не повлияли на инфляцию (ведь ЦБ борется с ней) так что переживём эти 0,8-то)