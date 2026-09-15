ЦБ раскрыл, насколько рост цен на бензин разгоняет инфляцию

Подорожание бензина и дизеля напрямую прибавило к инфляции около 0,7–0,8 процентного пункта. С учетом косвенного влияния топлива эффект может оказаться почти вдвое выше.

Прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию Банк России сейчас оценивает примерно в 0,7–0,8 п.п. Об этом директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган рассказал на форуме РБК «Капитал маркетс».

Для расчета регулятор учитывает долю бензина и дизеля в потребительской корзине и изменение их стоимости с начала года.

«Сейчас, если мы посчитаем, то это будет порядка 0,7–0,8 п.п.», — сказал Ганган.

При этом влияние подорожания топлива не ограничивается прямым ростом расходов автомобилистов. Более высокие цены на бензин и дизель увеличивают издержки бизнеса и могут переноситься в стоимость других товаров и услуг.

По итогам июльского заседания ЦБ оценивал совокупный дополнительный вклад ситуации на топливном рынке в годовую инфляцию по итогам 2026 года в 1,5 п.п. Эта оценка включает как прямой, так и косвенный и вторичный эффекты роста цен.

В октябре Банк России планирует пересмотреть расчеты и либо подтвердить оценку в 1,5 п.п., либо изменить ее.