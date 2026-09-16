Водительские права можно будет предъявлять через MАХ уже осенью 2026

Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. Использовать их можно будет по желанию.

Сервис для предъявления водительских прав через «Цифровой ID» в мессенджере MАХ запустят осенью 2026 года, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Техническая подготовка сервиса завершается.

«На сегодняшний день „Цифровым ID“ пользуются порядка 9 млн человек. Мы видим большой запрос на цифровые документы. Это, действительно, очень удобно и практично», — сказал Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Правительство уже выпустило постановление, которое разрешает предъявлять через MАХ водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Цифровой формат не заменит бумажные документы.

«Цифровой ID» — специальный раздел в MАХ с карточками документов и защищенным QR-кодом. С его помощью пользователи могут подтверждать личность, возраст и льготный статус.