Осенний призыв начнется с 1 октября 2026, но военкоматы проводят призывные мероприятия круглый год

Медосвидетельствования и заседания призывных комиссий смогут проходить с 1 января по 31 декабря. Отправка к месту службы сохранится только весной и осенью.

Призывные мероприятия в 2026 году будут проводить круглый год. Военкоматы смогут вызывать мужчин для сверки данных, медосвидетельствования, психологического отбора и заседания комиссии независимо от сезона.

Отправлять призывников в войска будут с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Для жителей отдельных районов Крайнего Севера осенний период продлится с 1 ноября по 31 декабря, а для занятых на сельхозработах — с 15 октября по 31 декабря. Срок службы останется прежним — 12 месяцев.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете и не находятся в запасе. Основанием для освобождения или отсрочки могут стать состояние здоровья, очное обучение, семейные обстоятельства, ученая степень, работа в отдельных организациях и другие предусмотренные законом условия.

Повестки смогут направлять на бумаге, через «Госуслуги» и реестр повесток. Электронный документ считается врученным при размещении в личном кабинете либо через семь дней после внесения в реестр.

Со дня направления повестки возможен запрет на выезд из России, а при неявке без уважительной причины — ограничения на регистрацию ИП или самозанятости, сделки с недвижимостью, учет автомобиля и получение кредитов.