Россияне стали чаще отказываться от купленных страховок: вернули на 27 млрд рублей

Число отказов от полисов в период охлаждения почти втрое превысило показатель годом ранее. Средняя сумма возврата составила около 29 тыс. рублей.

Более 934 тыс. страховок вернули россияне в первом полугодии 2026 года, получив обратно 27 млрд рублей.

Это следует из данных Банка России, которые изучили «Известия».

Чаще всего покупатели отказывались от страхования от несчастных случаев и болезней — возвращено 627 тыс. полисов. Более половины из них составляло страхование пассажиров. Еще почти 111 тыс. возвратов пришлось на добровольное страхование жизни, 109 тыс. — на страхование техники и других вещей.

От кредитных страховок и полисов страхования жизни можно отказаться в течение 30 дней, от других видов добровольного страхования — в течение 14 дней. Банки обязаны принимать полисы сторонних страховщиков, если они соответствуют установленным требованиям. Это позволяет заемщику заменить предложенную банком страховку более дешевой.

Количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при кредитовании и сложности с возвратом денег выросло за год в 2,1 раза, до 2,8 тыс. С 1 сентября 2025 года продавцам запрещено заранее проставлять согласие на дополнительные услуги. В октябре 2026 года начнут действовать стандарты для потребительских и ипотечных кредитных страховок, разработанные ВСС совместно с ЦБ.