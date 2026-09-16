Маркетплейсам могут запретить завышать комиссии для российских продавцов

Комиссии за аналогичные услуги не должны быть выше, чем для других продавцов.

Маркетплейсам могут запретить устанавливать повышенные комиссии для российских компаний, ИП и самозанятых.

Соответствующий законопроект Минэкономразвития размещен на портале проектов нормативных актов 15 сентября 2026 года.

«Оператор не вправе устанавливать для партнеров, являющихся российскими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", размер вознаграждения… превышающий размер вознаграждения… для иных лиц», — сказано в документе.

Операторов платформ также обяжут проверять сведения в карточке товара до ее публикации и после размещения. Кроме того, покупателя потребуется уведомить о возврате товара или об отказе в возврате в течение одного дня после принятия решения.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.