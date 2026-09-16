Россияне стали выбирать птицу вместо свинины и говядины

Продажи мяса индейки в первом полугодии 2026 года увеличились на 17% год к году, до 42 тыс. т, подсчитала аналитическая компания NTech. В денежном выражении рынок вырос на 22%, до 27 млрд рублей.

Продажи куриного филе за тот же период прибавили 5,2%, до 325,3 тыс. т.

Реализация стейков из говядины сократилась на 7,5%, до 6,7 тыс. т, а из свинины — на 24,2%, до 11,2 тыс. т. С 1 по 10 сентября количество покупок индейки выросло еще на 9% год к году, следует из данных «Платформы ОФД».

Средняя стоимость индейки за полугодие составила 639 рублей, увеличившись на 4%, подсчитала NTech. Росстат зафиксировал рост розничной цены на 6%, до 604 рублей за 1 кг. Говядина за этот период подорожала на 12%, до 983 рублей за 1 кг.

Рост категории поддерживают полуфабрикаты, колбасы, снеки, стейки и слайсы. В Х5 продажи индейки за восемь месяцев 2026 года выросли на 15%, а в крупноформатных магазинах «Магнита» за первое полугодие — на 25%. Потребление индейки в России составляет около 3 кг на человека в год против 4–6 кг в ряде европейских стран и США.