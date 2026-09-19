В Минтрансе назвали профессии, которые пока не сможет заменить ИИ

Искусственный интеллект в транспортной отрасли пока не сможет полностью заменить специалистов, которые выполняют физическую работу. При этом со временем перечень таких профессий может сократиться.

Сервисный персонал, дорожные и путевые рабочие пока останутся востребованными даже при активном внедрении искусственного интеллекта. Об этом первый замглавы Минтранса Константин Пашков рассказал РИА Новости на Международном фестивале молодежи.

Речь идет прежде всего о специалистах, которые работают непосредственно на объектах и выполняют задачи руками.

«Искусственный интеллект не призван к тому, чтобы полностью заменить персонал. Он пока осуществляет вспомогательную функцию. А дальше посмотрим», — сказал Пашков.

При этом автоматизация уже затрагивает транспортную отрасль. В России используют беспилотные трамваи, асфальтоукладчики и бульдозеры, которыми специалисты могут управлять дистанционно.

В перспективе ИИ сможет взять на себя существенную часть операций. В частности, Пашков допустил появление полностью автономных систем для укладки асфальта и перевозки багажа от самолета к терминалу аэропорта.

Поэтому перечень профессий, которые сложно автоматизировать, со временем может измениться. Однако сейчас в Минтрансе не готовы прогнозировать, какие именно специалисты останутся незаменимыми в долгосрочной перспективе.