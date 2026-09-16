Ипотечные платежи предложили учитывать при назначении пособий

Расходы на ипотеку за единственное жилье могут включить в оценку нуждаемости семьи. Социальную помощь предлагают рассчитывать исходя из суммы, которая остается после обязательных платежей.

Платежи по ипотеке за единственное жилье нужно учитывать при определении права семьи на пособия, заявил депутат Валерий Селезнев.

Так, единое пособие назначают, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум.

«Ипотека за единственное жилье — это обязательный расход. Если мы хотим понимать реальное положение семьи, этот платеж нужно учитывать при расчете нуждаемости», — сказал депутат.

Селезнев отметил, что средства, направленные на погашение ипотеки, семья не может потратить на продукты, детскую одежду или лекарства. Поэтому при назначении социальной помощи он предлагает оценивать не только начисленный доход, но и сумму, которая фактически остается в распоряжении семьи.

Критерий нуждаемости применяют при назначении единого пособия. Его также используют для семей с двумя и более детьми при определении права на семейную налоговую выплату.