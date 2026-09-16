Налоговая: расширены основания для отказа в отсрочке, рассрочке и инвестиционном налоговом кредите

Налогоплательщик не получит изменение срока уплаты при некоторых незавершенных налоговых и административных делах. Новые правила действуют с 1 сентября 2026 года.

С1 сентября 2026 года отказать в отсрочке, рассрочке или инвестиционном налоговом кредите могут, если инспекция рассматривает дело о налоговом правонарушении по ст. 101 или 101.4 НК.

Такое ограничение применяется, когда спорная недоимка или штраф превышают 10% от запрашиваемой суммы либо составляют более 100 тыс. рублей.

Изменения внес Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Еще одно основание для отказа — производство по делу об административном правонарушении в сфере налогового или таможенного законодательства, напомнили налоговики. Размер назначенного штрафа также должен превышать 10% от суммы отсрочки, рассрочки или ИНК либо 100 тыс. рублей.

Сохраняются и прежние ограничения. Изменить срок уплаты нельзя, в частности, при оспаривании задолженности, ликвидации организации, нарушении условий ранее предоставленной отсрочки или рассрочки в течение трех предыдущих лет, а также при возбуждении уголовного дела о налоговом преступлении в отношении руководителя, главбуха или другого заинтересованного лица.

Одновременно уточнен порядок рассрочки по суммам, начисленным по итогам налоговой проверки. Заявление можно подать со дня вынесения решения и не позднее десяти дней после его вступления в силу.

Банковская гарантия больше не обязательна, а решение о рассрочке начинает действовать не ранее решения по проверке.