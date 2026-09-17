Стало известно, кому доплаты к пенсии пересчитывают четыре раза в год

Размер специальной доплаты корректируют в начале февраля, мая, августа и ноября. Он зависит от страховых взносов предприятий за предыдущий квартал.

Бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и отдельные работники угольной промышленности могут рассчитывать на ежеквартальный перерасчет доплаты к пенсии, сообщил кандидат юридических наук, доцент Юридического института РУДН Станислав Одинцов.

«Ежеквартальные корректировки специальной доплаты установлены только для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и для отдельных работников угольной промышленности», — уточнил эксперт.

Доплату пересчитывают с учетом страховых взносов, которые предприятия перечислили в СФР за предыдущий квартал.

Летчикам доплату назначают при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При прекращении работы по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно.

Большинству шахтеров требуется не менее 25 лет стажа на подземных и открытых горных работах по добыче угля. Для горнорабочих очистного забоя, проходчиков и забойщиков на отбойных молотках минимальный стаж составляет 20 лет.