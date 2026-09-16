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Экономика России
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ЦБ ответил, когда будет снижение ключевой ставки

Регулятор ждет устойчивый разворот инфляционных процессов вниз.

Снижение ключевой ставки продолжится после устойчивого замедления инфляции, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме TNF в Тюмени.

«Мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз», — сказал Тремасов.

При принятии решений ЦБ будет оценивать, насколько быстро затухают инфляционные процессы и устойчивая инфляция возвращается к целевым уровням. Эти показатели определят, как долго регулятор будет сохранять паузу в снижении ставки.

Автор
Павел Желновод
Экологическое законодательство

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