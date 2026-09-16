ЦБ ответил, когда будет снижение ключевой ставки

Проверки Мосводоканала: что грозит владельцам коммерческой недвижимости за запрещенные сбросы в канализацию

Мосводоканал может проверять не только объем потребленной воды, но и состав сточных вод. Для собственника коммерческого здания проблема особенно опасна, когда загрязнение возникает по вине арендатора. Разбираем, как проходит отбор проб, сколько может стоить превышение нормативов и что собственнику сделать заранее, чтобы не оплачивать чужие нарушения.