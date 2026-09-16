ЦБ ответил, когда будет снижение ключевой ставки
Регулятор ждет устойчивый разворот инфляционных процессов вниз.
Снижение ключевой ставки продолжится после устойчивого замедления инфляции, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме TNF в Тюмени.
«Мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз», — сказал Тремасов.
При принятии решений ЦБ будет оценивать, насколько быстро затухают инфляционные процессы и устойчивая инфляция возвращается к целевым уровням. Эти показатели определят, как долго регулятор будет сохранять паузу в снижении ставки.