Россельхознадзор изымет из продажи одну серию вакцины «Мультикан-8»
Из обращения изымут и уничтожат серию 20 ветеринарной вакцины «Мультикан-8». Решение касается препарата со сроком годности до января 2028 года.
Россельхознадзор принял решение об изъятии из обращения серии 20 препарата «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим». После изъятия вакцину должны уничтожить.
Речь идет только о серии 20 со сроком годности 01.2028. Решение принято на основании приказа Россельхознадзора от 11 сентября 2026 года № 1163.
Компания «Ветбиохим» должна организовать изъятие и уничтожение указанной серии препарата, а затем предоставить Россельхознадзору подтверждающие документы в установленный законом срок.
«Мультикан-8» применяется в ветеринарии для вакцинации животных. Другие серии препарата в решении ведомства не указаны.
Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».