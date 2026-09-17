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Медицина
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Россельхознадзор изымет из продажи одну серию вакцины «Мультикан-8»

Из обращения изымут и уничтожат серию 20 ветеринарной вакцины «Мультикан-8». Решение касается препарата со сроком годности до января 2028 года.

Россельхознадзор принял решение об изъятии из обращения серии 20 препарата «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим». После изъятия вакцину должны уничтожить.

Речь идет только о серии 20 со сроком годности 01.2028. Решение принято на основании приказа Россельхознадзора от 11 сентября 2026 года № 1163.

Компания «Ветбиохим» должна организовать изъятие и уничтожение указанной серии препарата, а затем предоставить Россельхознадзору подтверждающие документы в установленный законом срок.

«Мультикан-8» применяется в ветеринарии для вакцинации животных. Другие серии препарата в решении ведомства не указаны.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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Ирина Иванова
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