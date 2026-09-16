Суды стали поддерживать налоговую в четыре раза чаще
За год сумма, которую налогоплательщикам удалось оспорить, сократилась в четыре раза. Она составила менее 2% всех доначислений по итогам проверок.
В первом полугодии 2026 года суды уменьшили налоговые обязательства бизнеса и граждан на 5,1 млрд рублей. За тот же период 2025 года налогоплательщики отстояли 20,3 млрд рублей, а в 2024 году — 34,7 млрд рублей.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ФНС.
Общий объем доначислений за первые шесть месяцев 2026 года вырос более чем на 22%.
Большинство успешно оспоренных сумм связано с проверками 2024 года, реже — 2025-го. На проверки 2026 года пришлось около 1% уменьшенных обязательств.
На выездные проверки пришлось 78% оспоренной суммы, или 4 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей составили доначисления по проверкам с участием органов внутренних дел.
Партнер «ТеДо» Раиса Алексахина связывает динамику с тем, что суды реже поддерживают налогоплательщиков.
В 2025 году доля сумм, рассмотренных в пользу налоговых органов, достигла 89,9%, увеличившись на 5,2 процентного пункта. Партнер BGP Litigation Екатерина Смоловая уточнила, что форма 2-НК отражает суммы, а не число выигранных дел, поэтому один крупный спор может существенно повлиять на полугодовой результат.
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ну и.... ?
о чём это говорит?
После дела с дуДолиной, с некоторыми другими менее громкими делами говорить что либо о долях дел в которых поддержано или отклонено обвинение как-то вообще смысла не имеет
кто бы сомневался...
В следующем году этот процент будет ещё меньше!
Да какая разница! Хоть по количеству, хоть по суммам, хоть по толщине папок....
Ворон ворону глаз не выклюет!