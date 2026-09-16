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Налоги, взносы, пошлины
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Суды стали поддерживать налоговую в четыре раза чаще

За год сумма, которую налогоплательщикам удалось оспорить, сократилась в четыре раза. Она составила менее 2% всех доначислений по итогам проверок.

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В первом полугодии 2026 года суды уменьшили налоговые обязательства бизнеса и граждан на 5,1 млрд рублей. За тот же период 2025 года налогоплательщики отстояли 20,3 млрд рублей, а в 2024 году — 34,7 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ФНС.

Общий объем доначислений за первые шесть месяцев 2026 года вырос более чем на 22%.

Большинство успешно оспоренных сумм связано с проверками 2024 года, реже — 2025-го. На проверки 2026 года пришлось около 1% уменьшенных обязательств.

На выездные проверки пришлось 78% оспоренной суммы, или 4 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей составили доначисления по проверкам с участием органов внутренних дел.

Партнер «ТеДо» Раиса Алексахина связывает динамику с тем, что суды реже поддерживают налогоплательщиков.

В 2025 году доля сумм, рассмотренных в пользу налоговых органов, достигла 89,9%, увеличившись на 5,2 процентного пункта. Партнер BGP Litigation Екатерина Смоловая уточнила, что форма 2-НК отражает суммы, а не число выигранных дел, поэтому один крупный спор может существенно повлиять на полугодовой результат.

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Автор
КонсультантПлюс
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Комментарии
1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ну и.... ?

    о чём это говорит?

    После дела с дуДолиной, с некоторыми другими менее громкими делами говорить что либо о долях дел в которых поддержано или отклонено обвинение как-то вообще смысла не имеет

    За год сумма, которую налогоплательщикам удалось оспорить, сократилась в четыре раза. Она составила менее 2% всех доначислений по итогам проверок.

    кто бы сомневался...

    В следующем году этот процент будет ещё меньше!

    Суды стали поддерживать налоговую в четыре раза чаще

    В 2025 году доля сумм, рассмотренных в пользу налоговых органов, достигла 89,9%, увеличившись на 5,2 процентного пункта. Партнер BGP Litigation Екатерина Смоловая уточнила, что форма 2-НК отражает суммы, а не число выигранных дел, поэтому один крупный спор может существенно повлиять на полугодовой результат.

    Да какая разница! Хоть по количеству, хоть по суммам, хоть по толщине папок....

    Ворон ворону глаз не выклюет!

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