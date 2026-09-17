Минфин уточнит перечни КБК на 2026 год – проект

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.