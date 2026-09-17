Минфин уточнит перечни КБК на 2026 год – проект
Добавят коды для грантов, дотаций и субсидий из резервных фондов президента и правительства.
Минфин разработал поправки к Приказу от 01.12.2025 № 70н.
Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА 14 сентября 2026 года.
В частности, планируют добавить коды целевых статей и направлений расходов федерального бюджета (приложения № 8 и 9). Собираются добавить коды для грантов, дотаций и субсидий из резервных фондов президента и правительства.
Общественное обсуждение проекта продлится до 29 сентября.
Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».