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Минфин уточнит перечни КБК на 2026 год – проект

Добавят коды для грантов, дотаций и субсидий из резервных фондов президента и правительства.

Минфин разработал поправки к Приказу от 01.12.2025 № 70н.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА 14 сентября 2026 года.

В частности, планируют добавить коды целевых статей и направлений расходов федерального бюджета (приложения № 8 и 9). Собираются добавить коды для грантов, дотаций и субсидий из резервных фондов президента и правительства.

Общественное обсуждение проекта продлится до 29 сентября.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

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Ирина Иванова
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